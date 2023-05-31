Госдума решила защитить материальные интересы РПЦ В Думу внесли законопроект о защите земельных и имущественных прав традиционных конфессий

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Госдуму поступил пакет законопроектов, призванный поддержать РПЦ и другие традиционные конфессии в вопросе обеспечения и защиты их имущественных и земельных прав. Документы размещены на сайте электронных проектов парламента. Согласно одному из них, депутаты намерены запретить приватизацию имущества религиозного назначения, к которому относятся не только храмы, но и ценные предметы, предназначенные для богослужения.

Второй законопроект призван обеспечить защиту земельных интересов религиозных организаций — полноценное функционирование храмов, находящихся на территории нацпарков и заповедников, где невозможно оформление земельного участка в частную собственность. Парламентарии предлагают передавать такие участки религиозным организациям на срок 49 лет с правом пролонгации.

Ранее стало известно, что икону «Троица» по решению президента России Владимира Путина передадут РПЦ после почти столетнего пребывания в Третьяковской галерее. В течение года она будет выставлена для всеобщего поклонения в храме Христа Спасителя, затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Экспертный совет Третьяковской галереи выступил против перемещения иконы из-за риска ее утраты.



До 1929 года икона хранилась в Троицком соборе, а затем находилась в Третьяковской галерее. В прошлом году появились сообщения о том, что икона находится под угрозой исчезновения, поскольку специалисты обнаружили на ней свыше 60 изменений.