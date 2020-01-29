https://static.news.ru/photo/6603dbe8-42d0-11ea-912f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские вузы могут продлить каникулы китайским студентам до 1 марта. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, руководству вузов будет предложено донести до сведения студентов из КНР, уехавших на новогодние праздники на родину, о продлении каникул до 1 марта 2020 года.

Голикова заявила, что железнодорожное сообщение с Китаем будет ограничено до прямого сообщения между Москвой и Пекином. Она подчеркнула, что вопрос авиасообщения между странами будет принят в пятницу. Кроме того, продлён срок закрытия пунктов пропуска на российско-китайской границе.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин определил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. В него вошли 12 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России принимаются достаточно полные меры для защиты от коронавируса.

Вспышка пневмонии была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Город с 11-миллионным населением закрыт на карантин. Число заболевших превышает шесть тысяч человек, погибли 132 человека.