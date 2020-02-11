https://static.news.ru/photo/01de6c40-4d44-11ea-aadb-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Медсестра из Германии Мария Гёрлиц, имеющая опыт работы в России, назвала главный недостаток врачей РФ. Это отсутствие вежливости в общении с пациентами.

Также медсестра считает ошибкой не сообщать больным, как их будут лечить и какие препараты им предстоит принимать. Медсестра отмечает, что российские врачи умнее своих немецких коллег в плане диагностики, так как делают её сами: осматривают, ощупывают пациента, прослушивают его с помощью стетоскопа, приводит слова медсестры издание Mitteldeutscher Rundfunk.

В Германии врачи больше полагаются на результаты лабораторных и компьютерных исследований. Также Гёрлиц указывает, что врачи в России вообще не спрашивают пациентов, хотят ли они лечиться. Они считают, что им виднее, что лучше для больного, а последнему лучше помалкивать и выполнять указания.

В то же время, отмечает медсестра, как только она пыталась провести приём пациента по немецким стандартам, её вообще не воспринимали серьёзно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законопроект о повышении окладов медиков до уровня не менее средней заработной платы в регионе поступил в Госдуму. Согласно документу, предлагается установить ограничение минимальной зарплаты врачей, в обязанности которых входит оказание первичной медико-санитарной помощи взрослым в амбулаторных условиях.