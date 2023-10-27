Глава Роскосмоса раскритиковал сроки лунной программы РФ Глава Роскосмоса Борисов заявил, что «Луна-25» создавалась недопустимо долго

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«Луна-25»

«Луна-25» создавалась 16 лет, что недопустимо долго, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, такие проекты должны создаваться не более чем за пять — семь лет.

«Луна-25» создавалась 16 лет — это недопустимо долго. Это связано в первую очередь с неритмичным финансированием. Такого рода эксперименты и работы нужно начинать и заканчивать в обозримые сроки. Это должно быть не более пяти — семи лет. Но растягивать эксперименты на такие сроки — это просто недопустимо, — отметил он.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. При подготовке к посадке связь с аппаратом оборвалась, в дальнейшем выяснилось, что он разбился о поверхность спутника Земли.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что крушение автоматической станции могло произойти из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, связанного с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л. В госкорпорации уточнили, что распределение команд в массивах данных имеет случайный характер, из-за чего в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров.