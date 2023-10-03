Названа причина крушения станции «Луна-25» Роскосмос: «Луна-25» могла разбиться из-за отказа блока акселерометров

Фото: roscosmos

Станция «Луна-25»

Крушение автоматической станции «Луна-25» могло произойти из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, связанного с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса. В госкорпорации уточнили, что распределение команд в массивах данных имеет случайный характер, из-за чего в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров.

Наиболее вероятной причиной аварии «Луны-25» стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором, — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что по итогам расследования комиссия сформировала рекомендации по проведению дополнительных мероприятий в рамках будущих лунных миссий с целью исключить повторение событий.

20 августа в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что первая почти за 50 лет отечественная станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. До этого стало известно о нештатной ситуации во время плановой подачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Связь со станцией потеряли 19 августа, спустя чуть более недели с момента запуска. Предполагалось, что 21 августа аппарат достигнет естественного спутника Земли и займется поиском воды на поверхности.