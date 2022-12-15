Глава РАЭК: «Если я скажу, что в IT-отрасли России всё хорошо, я слукавлю» Сергей Гребенников рассказал о проблемах и перспективах IT-индустрии в России, буллинге и травле в интернете

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Гребенников

12 декабря Сергея Плуготаренко на должности директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) сменил Сергей Гребенников. NEWS.ru пообщался с новым главой ассоциации и узнал, в каком состоянии находится российская IT-индустрия, чем придётся заменять зарубежное высокотехнологичное оборудования, как противостоять буллингу в Интернете и когда Россия превратится в Кремниевую долину.

— Сергей, поздравляю вас с новой должностью. Расскажите, что с вашим приходом на пост главы изменится в деятельности РАЭК?

Благодарю за поздравление! Для меня ничего кардинально не изменится, с Сергеем Плуготаренко мы вместе работаем уже 15 лет. В РАЭК очень стабильная команда, и всё происходит уже по накатанной. В России появилась большая организация — АНО «Цифровая экономика», которая теперь решает стратегические задачи для всей отрасли. РАЭК же будет решать некие сиюминутные задачи, которые стоят перед отраслью, а также помогать малому и среднему бизнесу достучаться до больших структур.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Гребенников

— А кто может вступить в ассоциацию? Кому вообще имеет смысл приходить в РАЭК?

Конечно, в первую очередь это членство для юридических лиц, но сейчас появились варианты и для физических лиц. Поэтому если вы занимаетесь IT-бизнесом, мы будем очень рады видеть вас внутри ассоциации. Мы предлагаем всё для комфортного членства: у нас есть кластеры, клуб, рабочие группы или возможность личного взаимодействия друг с другом. Мне кажется, не существует более открытой ассоциации, чем РАЭК.

— Создаётся впечатление, что в последние месяцы интерес к IT-отрасли поутих. Так ли это?

Интерес к IT-отрасли не поутих, просто в начале года Минцифры активно помогало айтишникам, и все слышали про IT и интернет. Признаться, мы долго хотели настоящего министра, который будет заботиться об IT-специалистах, и когда на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций пришёл Максут Шадаев, мы поняли, что у IT-отрасли есть человек, который будет за нас стоять до конца.

— А почему государство так сильно заботится именно об IT-отрасли?

Давайте честно: 2/3 всего, что нас окружает, так или иначе связано с IT-технологиями. Если мы вдруг останемся без айтишников, мы останемся без привычных сервисов. Именно поэтому такое внимание приковано к IT-отрасли.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Гребенников

— Как вы оцениваете нынешнее состояние IT-индустрии в России? Какие есть проблемы и механизмы для их решения?

Понимаете, если я скажу, что всё хорошо, я слукавлю. Я могу долго говорить, как «всё прекрасно», но тогда мы никогда ничего не изменим. Конечно, в российской IT-отрасли всё плохо, а вот будет ли хорошо — зависит от нас.

Главная проблема — отсутствие международных связей, которое особенно сильно влияет на разработки в сфере искусственного интеллекта. Если у нас не будет обмена опытом, программным кодом и другой информацией с другими странами, нам будет очень тяжело развивать эту технологию в России.

Вторая проблема — это отсутствие доступа к передовым программным решениям. Через какое-то время у нас перестанут обновляться подписки на важные IT-сервисы, и пока не ясно, как будет решаться этот вопрос. Например, нельзя сделать аналог Adobe Photoshop за три дня, не хватит даже года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Гребенников

Третья большая проблема — это гонка за импортозамещением. Я не люблю это слово, потому что нам не нужна копия Microsoft Word или PayPal. Пока мы не начнём создавать новое, а будем продолжать копировать, мы никуда не уйдём. Очень хочется, чтобы все госпрограммы и мышление у людей было направлено на создание чего-то своего — передового и прорывного. Пока мы не научимся искать такие проекты, ничего не случится.

Четвёртая проблема — это неправильная работа со стартапами и отсутствие инвестиций в IT-проекты. Чиновники до сих пор не научились понимать, что если из 100 проектов выстрелит один — это большое счастье. Проекты часто проваливаются, нужно давать право на ошибку. Пока у человека не будет опыта, он не станет предпринимателем.

И пятая проблема — это кадры. Да, нам не хватает профессиональных кадров. Сейчас на рынке очень много начинающих специалистов после курсов, а вот со средним уровнем проблема. Кроме того, многие люди уехали. Вероятно, часть профессионалов не вернётся никогда, их мы потеряли.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Гребенников

— Были разговоры про отмену поставок высокотехнологичного оборудования. Как решается этот вопрос?

Сейчас у нас есть запас. Мы продолжаем пользоваться теми чипами и компьютерами, которые у нас были до введения санкций, но я боюсь прогнозировать, что будет через год. Кроме того, пока спасает параллельный импорт и сотрудничество с дружественными странами. Трудности с оборудованием и электроникой так и будут продолжаться, пока мы не начнём пробовать делать своё. Проблема России ещё и в том, что, если у нас один раз что-то не получилось, мы прекращаем пытаться. Надо пробовать! И здесь мы возвращаемся к теме стартапов и вопросу права на ошибку. Пока этого не случится, ничего не получится.

— Сколько будет стоить решение всех имеющихся проблем?

Дорого. Если экономику Рунета мы оцениваем почти в 12 трлн рублей, то вкладывать в IT надо минимум 50% от этой суммы. Конечно, речь идёт о финансировании не только за счёт государства, но и за счёт бизнеса. Мы почему-то боимся вкладывать большие деньги в технологии. Пока мы не поменяем подход к тому, как тратятся и выделяются деньги на IT, мы не будем державой номер один в этой сфере, и даже не войдём в топ-5. Надо вкладывать средства и давать специалистам шанс пробовать и ошибаться.

— Есть ли вероятность, что Россия превратится в Кремниевую долину?

«Сколково» или «Иннополис» никогда не превратятся в Силиконовую долину, а вот, например, ИТМО, МГУ или другая группа московских и петербургских университетов могут создать экосистему, которая будет способна превратиться во что-то близкое к Кремниевой долине. Но должны пройти годы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Гребенников

— Цифровой суверенитет России — есть ли он? Какие шаги предпринимаются для того, чтобы Россия была независима в области интернета?

IT-суверенитет — это, условно, IT-границы нашего государства, которые будут защищены в случае любой DoS-атаки или если нас отключат от домена первого уровня .ru .rf .su. Сегодня вся инфраструктура готова для того, чтобы при любых стечениях обстоятельств в России сохранился интернет. На самом деле, сегодня весь мир переходит от международного интернета к региональному, и под регионами я понимаю страны. Каждая страна сегодня считает своим долгом иметь национальный интернет, ресурсы и некий свой суверенитет — у России такой есть.

— Чего нам, как пользователям интернета, ждать в ближайшее время?

Как минимум отсутствия ряда приложений в новых телефонах, подорожания гаджетов и услуг связи, проблем при покупке игр и криптовалюты, а также трудностей в организации платежей за рубеж.

— Есть ли смысл сегодня идти работать в сферу IT?

Конечно. Все профессии через пять лет будут связаны с IT. Врачи, инженеры и программисты — это, наверное, топ тех профессий, которые будут нужны. И все они будут так или иначе связаны с IT, включая врачей. И не нужно думать о том, что искусственный интеллект всех заменит, это неправда — люди будут нужны всегда.

— Защита персональных данных и цифровая грамотность. Как привить обществу культуру обращения в интернете и культуру охраны своих данных?

Я считаю, что цифровой грамотности нужно учить в школе. Всё реально только через учебные заведения. Образовательные передачи в интернете или на телевидении не заинтересуют, потому что невозможно задорно рассказать про буллинг, фишинг или использование банковской карты. Любопытно, но самые безграмотные пользователи интернета не пенсионеры, как многие считают, а подростки 14–17 лет, потому что они доверяют своему гаджету больше, чем себе и не пытаются глубоко разбираться в чём-либо. У меня есть чудесный пример: на уроках ОБЖ нас учат, на каком расстоянии от дерева разжигать костёр. Когда последний раз вы разжигали костёр? А когда последний раз вы выходили в интернет? Ответ очевиден. Стоит уделять теме цифровой безопасности хотя бы полгода обучения, а не только маленький раздел в учебнике.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Гребенников

— Вы уже упомянули про буллинг в интернете. Ряд социальных явлений переместились в онлайн-среду. Как оградить или предостеречь общество от этого?

«Не читайте утренние газеты». Мне кажется, это единственный способ уберечь себя. В интернете очень много дураков, которые готовы публиковать что-то негативное. Отпишитесь от тех, кого вам неприятно читать, не тратьте время на людей, которые в интернете хейтят других людей. Только вы сами можете с этим буллингом побороться: вы либо втягиваетесь в этот процесс буллинга, начинаете вовлекаться, либо нет, вот и всё.

А что касается культуры отмены в интернете — это снова про «право на ошибку». Это ровно та же ситуация. Я считаю, что любой человек имеет право на ошибку. Да, можно кого-то покорить за что-то, но разрывать рекламные контракты и устраивать травлю — это не укладывается в моё мировоззрение. Я считаю, что мы сами должны немного друг друга любить и уважать, вот и всё. А в целом у Рунета всё будет хорошо. Рунет правда очень самодостаточный. А всё будет совсем хорошо, если наши российские компании научатся выходить на международные рынки. И, опять же, не побыть там чуть-чуть и уйти, а планомерно работать и работать. Не нужно сдаваться, нужно идти вперёд.