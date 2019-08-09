Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал, что в республика испытывает дефицит специалистов в области медицины.
По словам Аксёнова, Крыму не хватает 600 врачей и около полутора тысяч единиц среднего медицинского персонала.
Он отметил, что власти республики совместно с Минздравом разрабатывают программы, призванные решить эту проблему. Речь, в частности, идёт о создании условий для получения жилья теми, кто приезжает на полуостров работать в сфере здравоохранения.
Аксёнов добавил, что 40% медицинских объектов республики модернизированы полностью или частично. Кроме того, в 2019 году будет введена в эксплуатацию многопрофильная больница на 734 койко-места, сообщается на
Ранее News.ru писал, что Аксёнов объяснил медлительность в реализации нацпроектов в Крыму отсутствием их авансирования. По его словам, все работы оплачиваются только по факту их завершения.