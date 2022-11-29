Герой России объяснил низкую эффективность американских ракет HARM Герой России Клупов: российские средства ПВО сбивают 80% американских ракет HARM

Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Американские противорадиолокационные ракеты HARM, используемые украинской армией, показывают крайне низкую эффективность в ходе СВО, рассказал ИА SM.News полковник и Герой России Рустем Клупов. Это связано с тем, что 80% этих ракет сбивают российские средства ПВО, рассказал эксперт. По его словам, вооружение почти не наносит вреда личному составу Вооруженных сил РФ и причиняет ущерб только радиолокационным станциям, но крайне редко.

Противорадарные ракеты HARM показывают очень низкую эффективность. Примерно 0,1–0,2 — их результативность по уничтожению наших средств ПВО <...> В основном ракета не причиняет урона личному составу, она нацелена на радиолокационные станции, в первую очередь бьет по ним. 80% этих ракет сбивается средствами ПВО, — рассказал Клупов.

Полковник уточнил, что ВСУ могли бы повысить эффективность использования ракет HARM, запуская их с других носителей, например с истребителей F-16 или F-15. Он пояснил, что характеристики ракет старого образца хуже, чем у современных.

Военный эксперт Владислав Шурыгин ранее рассказал, что у Вооруженных сил Украины в действительности нет развитой системы ПВО. Четырех ЗРК IRIS не может хватить для защиты такого города, как Киев, это все равно что «ложкой прикрывать сердце от пули», пояснил специалист. Также он обратил внимание на нестыковки в отчетах ВСУ о пораженных объектах — судя по ним, ракеты у украинской армии «многоразовые».