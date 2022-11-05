Герой России объяснил большое число наемников на Украине Герой России Клупов: большое число наемников на Украине связано с исчерпанием резервов ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Большое число наемников на Украине в составе ВСУ объясняется тем, что резервы украинской армии уже практически исчерпались, заявил в беседе с MK.RU ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов. По его мнению, об этом говорит то, что в плен стало попадать больше людей зрелого и пожилого возраста.

Это говорит лишь о том, что не хватает украинцев. Мобилизационный ресурс Украины исчерпан, — полагает эксперт.

5 ноября российские военные в ходе спецоперации на Украине обнаружили отряд иностранных наемников в лесной зоне и нанесли удар по их позициям, сообщили в Минобороны РФ. Военное ведомство опубликовало кадры обнаружения противника и наведения огня.

4 ноября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили цеха по изготовлению ракетных двигателей завода в Павлограде Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в Харькове. По его словам, также ВСУ потеряли более 300 человек на Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях.