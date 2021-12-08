Генпрокурор призвал не допускать проштрафившихся чиновников к власти

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

В преддверии новогодних праздников московская Госавтоинспекция подготовила для водителей памятку. В ней указано о серьёзных наказаниях, предусмотренных за пьяную езду и прочие нарушения. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

Признавайтесь, уже слышите запах хвои и мандаринок? А запах корпоративов? <...> Он несовместим с вождением автомобиля, — говорится в тексте публикации. Автолюбителям напомнили, в частности, что управление автомобилем в нетрезвом...