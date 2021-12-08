Генпрокурор призвал не допускать проштрафившихся чиновников к власти

Граждане, хотя бы однажды осуждённые по УК РФ, не должны иметь права становиться чиновниками. На госслужбу следует допускать исключительно людей с кристально чистой репутацией. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Нельзя признать справедливым, что преступившие уголовный закон чиновники считаются в таких случаях несудимыми и продолжают претендовать на должности государственной или муниципальной службы, — сказал Краснов.
По мнению генпрокурора, в стране необходимо соорудить «надёжный правовой заслон» против наделения властными полномочиями людей, ранее преступивших закон.
Есть виды профессиональной деятельности, осуществление которых невозможно без кристально чистой репутации. В противном случае служащий лишается даже морального права распоряжаться инструментами власти, делегированными ему государством, — пояснил свою позицию Краснов.
В настоящее время чиновником может стать гражданин РФ с погашенной судимостью.
Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов предложил ограничить применение судебного штрафа к коррупционерам. Такая мера освобождает их от наказания и не влечёт судимости. При этом глава ведомства поддержал предложение, дающее право следователям арестовывать имущество коррупционеров.