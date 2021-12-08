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Генпрокурор призвал не допускать проштрафившихся чиновников к власти

Генпрокурор Краснов призвал не допускать запятнавших репутацию чиновников к власти
22:38, 08 декабря 2021
Генпрокурор призвал не допускать проштрафившихся чиновников к власти Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
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Граждане, хотя бы однажды осуждённые по УК РФ, не должны иметь права становиться чиновниками. На госслужбу следует допускать исключительно людей с кристально чистой репутацией. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Нельзя признать справедливым, что преступившие уголовный закон чиновники считаются в таких случаях несудимыми и продолжают претендовать на должности государственной или муниципальной службы, — сказал Краснов.

По мнению генпрокурора, в стране необходимо соорудить «надёжный правовой заслон» против наделения властными полномочиями людей, ранее преступивших закон.

Есть виды профессиональной деятельности, осуществление которых невозможно без кристально чистой репутации. В противном случае служащий лишается даже морального права распоряжаться инструментами власти, делегированными ему государством, — пояснил свою позицию Краснов.

В настоящее время чиновником может стать гражданин РФ с погашенной судимостью.

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов предложил ограничить применение судебного штрафа к коррупционерам. Такая мера освобождает их от наказания и не влечёт судимости. При этом глава ведомства поддержал предложение, дающее право следователям арестовывать имущество коррупционеров.

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