Гендиректор курорта «Красная Поляна» погиб в горах Сочи

Андрей Круковский / Фото Нина Зотина/РИА Новости

В горах Сочи погиб 37-летний генеральный директор курорта «Красная поляна» Андрей Круковский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта. Круковский умер в результате падения на тропе к Ачипсинской крепости.

Трагически погиб генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Алексеевич Круковский. Он любил горы и нашёл покой в них, — указывается в сообщении.

Отмечается, что в результате падения Круковский получил травмы, несовместимые с жизнью. Прощание состоится 3 мая в Красной Поляне.

Круковский работал в «Красной поляне» с 2015 года, руководил курортом с 2019 года, входил в совет директоров компании. Он начал проекты по созданию экокурорта «Лагонаки» и строительству канатной дороги на гору Ахун.

В январе известный французский актёр Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет в результате травмы, полученной им во время отдыха на горнолыжном курорте Ла-Розьер. Сообщалось, что актёр получил черепно-мозговую травму, столкнувшись с другим человеком во время катания на лыжах. Его в бессознательном состоянии нашли на пересечении двух трасс.