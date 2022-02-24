ФСБ показала последствия обстрела российского судна ВСУ

ФСБ распространила видеозапись, на которой зафиксированы повреждения, полученные российским нефтегрузом SGV-FLOT, в результате ракетного обстрела украинским военными. Ролик опубликовало РИА Новости. Инцидент произошёл в Азовском море.

На кадрах видны разрушения в кормовой части нефтегруза. Судно при этом держится на плаву.

Помимо SGV-FLOT, как сообщалось ранее, под обстрел попало ещё одно российское грузовое судно — SERAPHIM SAROVSKIY. После этого на одном из судов начался пожар. Кроме того, пострадал один человек, для эвакуации которого были задействованы пограничные сторожевые катера ФСБ. После инцидента суда продолжили движения. По данным ведомства, огонь вёлся со стороны Мариуполя.

На основании предупреждения Минобороны российская сторона приостановила судоходство в Азовском море. При этом в Росморречфлоте уточнили, что движение судов в Керченском проливе продолжается в штатном режиме.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. При этом он подчеркнул, что у Москвы нет планов оккупации Украины.