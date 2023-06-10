Дроны-камикадзе РФ разбили технику ВСУ, несмотря на воздействие систем РЭБ Российские FPV-дроны разгромили украинскую военную технику на Запорожском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские FPV-дроны разгромили украинскую военную технику на Запорожском направлении. Видеокадры работы дронов-камикадзе опубликовал Telegram-канал «БОБР». ВСУ применили против российских беспилотников системы РЭБ, однако дроны достигли своих целей. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Канал отмечает, что бойцы мотострелковой дивизии смогли уничтожить более десяти целей, включая американские БТР.

В результате атаки были поражены несколько грузовиков, бронеавтомобиль HMMWV, БТР М-113, БМП М2 Bradley, танк Т-72 и другая техника.

Это первый случай массового применения FPV-дронов в ходе СВО, зафиксированный на видео.

Ранее обозреватели The New York Times Эндрю Крамер и Эрик Шмитт сообщили со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских чиновников, что ВСУ понесли потери в технике и личном составе при контрнаступлении. При этом они отметили, что количественная оценка потерь еще не дана.

CNN до этого отмечал со ссылкой на источники в Белом доме, что Вашингтону известно о больших потерях ВСУ в живой силе и технике в ходе контрнаступления. По данным телеканала, украинская армия столкнулась с хорошо укрепленными российскими позициями.