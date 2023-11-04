Фон дер Ляйен приехала в Киев: новости СВО на вечер 4 ноября Глава Еврокомиссии приехала на Украину для обсуждения вопроса вступления в ЕС

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 4 ноября прибыла в Киев. По ее словам, на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским будут обсуждаться пути вступления страны в Евросоюз, а также вопрос предоставления Киеву финансовой помощи для восстановления страны.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта утром 4 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Ситуация в зоне СВО

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают подкрепления в Авдеевку, чтобы атаковать российские войска в окрестностях этого знакового укрепрайона. По его словам, сейчас там проходят очень жесткие бои, а ВСУ сосредоточили в районе города около 30 тысяч солдат.

Он также рассказал, что ВСУ активизируют свои действия вокруг Херсона. По его словам, украинская армия готовит высадочные средства и подтягивает подразделения морпехов. Он отметил, что значимых успехов у Киева на этом участке фронта нет.

В Минобороны России до этого отметили, что группировка российских войск «Днепр» с помощью буксируемых гаубиц Д-20 ежедневно срывает ротации подразделений Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. По данным ведомства, артиллерийские расчеты наносят огневое поражение по перемещениям личного состава украинских сил и подходящим резервам противника на правом берегу Днепра.

Стало известно, что США тайно передали Украине несколько самых мощных своих бронемашин Assault Breachers для прорыва обороны российской армии. В официальных списках военной помощи Вашингтона Киеву эта техника не значится, но ее можно заметить на фото, опубликованных на сайте президента Украины.

Военный эксперт Владимир Прохватилов на это отметил, что американские бронемашины не помогут ВСУ. У Киева сейчас наблюдается нехватка снарядов, в то время как у России их производство растет. Прихватилов подчеркнул, что бронемашины будут подрываться на российских минах либо уничтожаться артиллерией.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Россия согласится на мирные переговоры с Украиной только при условии полной капитуляции Киева. По его словам, ни о каких других соглашениях речи идти не может.

Обстрелы ВСУ России

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. По информации Министерства обороны РФ, попытку атаки пресекли около 11:00 мск.

Система противовоздушной обороны сработала в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт попросил жителей сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что попытка Вооруженных сил Украины совершить атаку на российские объекты была пресечена около 09:00. По данным военного ведомства, над территорией Курской области дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника.

Как уточнил Telegram-канал Mash, ВСУ пытались атаковать дронами аэродром Халино. По его информации, украинская армия выпустила как минимум три БПЛА. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

Что происходит на Украине

Власти Украины объявили масштабную воздушную тревогу по всей территории страны, в том числе сирены звучали в Киеве и области. О работе систем противовоздушной обороны не сообщалось.

Украинские СМИ заявляли о серии взрывов в Полтавской области. Громкие хлопки слышали в городе Миргороде, рядом с которым расположен крупный военный аэродром. Также сообщалось о взрывах на окраинах Херсона, находящегося под контролем украинских властей.

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