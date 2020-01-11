https://static.news.ru/photo/a34dff34-eaaf-11e9-88a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: miigaik.ru

Федеральная кадастровая палата совместно с крупнейшим отраслевым центром — Московским институтом геодезии и картографии (МИИГАиК) — запустит работу Корпоративного университета в области землеустройства для повышения квалификации кадастровых инженеров.

Главная причина совместной подготовки онлайн-курса для кадастровых инженеров — отсутствие в сфере профильного дополнительного профессионального образования обучающих услуг, которые в полной мере решали бы задачи повышения квалификации. Согласно действующему законодательству, кадастровые инженеры раз в три года обязаны подтверждать право ведения профессиональной деятельности. К 2020 году подтвердить квалификацию должны около 10 тысяч специалистов в области землеустройства. Всего, как отмечают эксперты, в России трудятся более 20 тысяч кадастровых инженеров.