Фальков рассказал о работе вузов при росте заболеваемости COVID-19

В случае роста заражения новым коронавирусом российские вузы готовы перейти на дистанционный формат работы. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Его слова приводит Интерфакс.
Фальков
Мы накопили очень хороший опыт, и в случае необходимости все решения будут приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и городе. Мы хорошо потренировались и в любой момент готовы организовать и обучение, и приёмную кампанию, — сказал министр.
Он также отметил, что многие абитуриенты хотели бы получить возможность подать документы в вуз именно удалённо. По словам Фалькова, дело тут не в пандемии — так просто удобнее.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна пандемии. По словам специалиста, начавшееся в марте снижение заболеваемости было ожидаемым, поскольку именно так и ведёт себя пандемия — три месяца заболеваемость идёт вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости. Это происходит во всех странах.