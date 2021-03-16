Эзотерик рассказала, кто будет следующим президентом России

https://static.news.ru/photo/07eb7276-8656-11eb-8a85-96000091f725_660.jpg Алёна Орлова Фото: Алёна Орлова/vk.com

Российский эзотерик и экстрасенс Алёна Орлова в комментарии для NEWS.ru рассказала о том, какие перемены ждут мир и кто будет следующим президентом России.



По мнению эзотерика, сейчас планета находится на перепутье и всё человечество живёт в эпоху перемен, сделав своеобразный «квантовый скачок» во времени.

Можно выразиться, что наша планета сейчас «меняет кожу». Впереди нас, возможно, ждут новые положения материков, исчезновения и появления новых государств и радикальная смена погоды, — рассказывает Орлова.

При этом экстрасенс отмечает, что пока что говорить о следующем лидере России рано, так как у всего человечества есть несколько лет для того, чтобы решить наиболее насущные проблемы. Однако Орлова отмечает, что ощущения смены политического лидера у неё нет.

Нет ощущения, что кто-то придёт на замену. Если всё сложится благополучно в плане существования человеческой цивилизации, если всё произойдёт более-менее позитивно, то наш политический лидер не уйдёт. В ближайшем будущем не просматривается ни один человек, кто был бы в состоянии принять наследство России, особенно учитывая нестабильную политическую обстановку. Кто в силах взять на себя такую ношу и ответственность? — рассказала Орлова.

По её словам, пока неизвестно, что будет с Россией, так как россияне находятся в состоянии «штопора». Если удастся выйти из него, то, скорее всего, никакой замены не произойдёт.

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