Европа устала от Украины: последние новости СВО на вечер 5 ноября Песков заявил, что в США и Европе нарастает усталость от Украины

Фото: МО Украины

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в США и Европе нарастает усталость от Украины. По его словам, страны Запада не смогут бесконечно помогать Киеву, поскольку у них множество собственных проблем.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта вечером 5 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

О чем отчитались в Минобороны

Российские войска за минувшие сутки отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. По данным Минобороны РФ, потери противника составили 45 человек, два танка и семь бронемашин.

Фото: МО РФ

Минобороны РФ отчиталось о нанесении огневого поражения живой силе и технике ВСУ в районе сел Вербовое и Работино. По данным ведомства, под ударом оказались 71-я егерская, 82-я десантно-штурмовая, 33-я механизированные бригады Вооруженных сил Украины.

Российской армией также был уничтожен склад авиасредств поражения Воздушных сил Украины. В ведомстве пояснили, что удар был нанесен по аэродрому Днепр в Днепропетровской области.

В МО добавили, что удар был также нанесен по аэродрому Миргород в Полтавской области. Там российские войска уничтожили стоянку украинской авиационной техники.

Военные российской группировки «Днепр» за сутки уничтожили склад с боеприпасами и скопление живой силы ВСУ под Херсоном. В островной зоне также ликвидирована позиция украинских войск, на Каховском направлении уничтожен пункт временной дислокации армии Украины с 12 солдатами, еще семь ранены, три машины выведены из строя.

Какие регионы РФ подверглись обстрелам ВСУ

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что Украина обстреляла село Гуево Суджанского района. По его словам, никто из жителей не пострадал. Населенный пункт остался без света, не работает мобильная связь. В одном из домов осколками выбиты окна.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в городе Скадовске ВСУ разбомбили здание мебельного магазина. Обстрел произошел ночью.

Фото: t.me/SALDO_VGA

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видеоотчет представителя Следственного комитета (СК) РФ о последствиях обстрелов населенных пунктов ДНР со стороны ВСУ. Согласно опубликованным данным, от украинских атак пострадала Горловка, а также Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка.

Военкор Александр Коц поделился историей из Донецка, иллюстрирующей привычку города жить под постоянными обстрелами. Городская зарисовка развернулась на автозаправке, обложенной мешками с песком.

Коц рассказал, что стал свидетелем разговора кассира с матерью. Мужчина уговаривал ее выезжать из-под обстрелов, но та отказывалась. Когда разговор завершился, в магазин зашел заправщик. Выйдя на улицу, Коц услышал, как «звонко громыхнуло где-то». Оглянувшись, он увидел, что прохожие совсем не обратили внимания на взрыв.

Попытка украинской диверсии

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ попытались подорвать железнодорожный состав с нефтепродуктами у НПЗ в Джанкое. По данным канала, украинские военные впервые применили минирование беспилотниками из-за невозможности подобраться ближе к объекту. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Mash выяснил, что диверсанты приземлили шесть дронов со взрывчаткой вдоль ж/д путей, затем взрывное устройство запрограммировали на активацию по уровню шума, ожидая, что оно сработает, когда мимо проедет состав с топливом. Mash добавил, что в итоге все шесть заминированных БПЛА были заблаговременно найдены и обезврежены.

Фото: МО Украины

Обстрел бригады ВСУ «Закарпатье»

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что бойцы 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» погибли 4 ноября в результате ракетного удара на Запорожском направлении. Он добавил, что поручил расследовать их гибель. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По предварительным данным, в результате удара ВС РФ были убиты порядка 20 украинских солдат. Украинские Telegram-каналы пишут, что российские войска нанесли удар по построению бойцов ВСУ.