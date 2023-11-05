Российская армия уничтожила склад с боеприпасами ВСУ под Херсоном

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

Военные российской группировки «Днепр» за сутки уничтожили склад с боеприпасами и скопление живой силы ВСУ под Херсоном, сообщил ТАСС представитель оперативных служб области. В островной зоне также ликвидирована позиция украинских войск, на Каховском направлении уничтожен пункт временной дислокации армии Украины с 12 солдатами, еще семь ранены и три машины выведены из строя.

В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены: склад с боеприпасами одного из подразделений бригады ВСУ; скопление живой силы противника в районе острова Крынки, потери ВСУ в живой силе — 10 убитых; лодка противника в районе острова Алешкинский, потери ВСУ в живой силе — пять убитых, — указано в сообщении.

В ночь на 5 ноября сообщалось, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне в пятый раз за сутки прозвучали мощные взрывы. В течение 4 ноября о взрывах в городе сообщали украинские СМИ и представители местного руководства. Так, глава городской военной администрации Роман Марочко после третьей серии взрывов призвал местных жителей перейти в более безопасные места, беречь себя и своих близких.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины активизируют свои действия вокруг Херсона. По его словам, украинская армия готовит высадочные средства и подтягивает подразделения морпехов. ВСУ пытаются высадить подразделения на левом берегу Днепра, но все находится под огнем российской артиллерии и авиации, значимых успехов у Украины на этом участке нет, военных сбрасывают в воду, добавил эксперт.