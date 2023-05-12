«Если только капитулируют»: военэксперт о желании Киева победить РФ к зиме Военный эксперт Литовкин заявил, что Киев только капитуляцией может окончить конфликт

Фото: Министерство обороны РФ

Разбитая техника ВСУ

Киев сможет окончить боевые действия только капитулировав, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Таким образом он прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что ВСУ хочет закончить конфликт к зиме.

Смогут, только если капитулируют, они могут и раньше это сделать. Если он (Данилов. — NEWS.ru) подразумевает, что к зиме [Украина] победит Россию — ракетно-ядерное государство — и заберут все территории, которые теперь принадлежат РФ, то тот, кто это заявил, фантазер или дурак, или все вместе взятое, — сообщил Литовкин.

Данилов сегодня назвал общим планом возвращение всех территорий, сейчас подконтрольных России. Представитель Киева подчеркнул, что его государство защищает свою независимость. По его словам, Украине может понадобиться несколько военных операций.

Ранее сегодня, 12 мая, Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины 11 мая провели на Соледарском тактическом направлении наступательные действия. ВСУ предприняли 26 атак на линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров.