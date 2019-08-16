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Решать проблему застройки аэропортовых, паводковых, санитарных и иных зон с особыми условиями необходимо с применением единого комплексного подхода, считает министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

По его словам, было принято решение отложить эту работу до 2021 года, так как для неё нужно провести серьёзный анализ территорий. В целом же речь идёт о более чем 20...