Брюссель обратился к властям Гонконга, призвав их к сдержанности и отказу от насилия в отношении участников протестов. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Критически важно, чтобы власти проявляли сдержанность, отказались от насилия и приняли срочные меры для деэскалации обстановки, — цитирует Могерини ТАСС.
Глава европейской дипломатии напомнила, что большое количество граждан Гонконга пользовалось своим базовым правом на свободу собраний, но в последние дни произошли неприемлемые и жестокие инциденты, которые могут привести к росту насилия и нестабильности.