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Эпидемиологический порог гриппа типа B и ОРВИ превышен в 23-х субъектах Российской Федерации.

Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации), — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что больше всего зафиксировано случаев заболевания среди детей от трёх до шести лет и от семи до 14 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что эксперты назвали различия симптомов гриппа и коронавируса нового типа. Они отмечают, что у больного вирусом 2019-cNoV первые признаки появляются спустя две недели после заражения — это одышка, сухой кашель, лихорадка и общая слабость.