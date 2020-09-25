Эпидемиолог отверг риск весеннего сценария распространения коронавируса

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Увеличение числа заражений коронавирусной инфекцией в России будет постепенным. Такое мнение высказал замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии, входящего в структуру Роспотребнадзора, Александр Горелов.

Вместе с тем, он признал, что осложнения ситуации избежать не удастся.

Пик заболеваемости наступает обычно в течение 30-45 дней, но вряд ли будет повторение весеннего сценария, так как в Москве, например, уже 25% лиц имеют иммунитет, — цитирует Горелова РИА Новости.

Он заверил, что Роспотребнадзор и оперативный штаб держат ситуацию под контролем.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру.

При этом в течение нескольких месяцев специалисты предупреждали о возможности второй волны эпидемии. Это связано в немалой степени с тем, что с ослаблением введённых сдерживающих ограничений люди перестают внимательно относиться к мерам безопасности и реже соблюдают правила гигиены.

Утром 25 сентября официальная статистика впервые за три месяца показала больше 7 тысяч случаев инфицирования граждан.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре заявили, что Россия не подвержена второй волне пандемии коронавируса. В ведомстве считают, что в стране продолжается первая. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что введение более серьёзных ограничений из-за осложнения ситуации пока не обсуждается.