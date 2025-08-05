Энергетик назвал лучшую экспортную цену на газ для России

Лучшей ценой на газ для России является $300–400 за тысячу кубометров, так как этот диапазон обеспечивает стабильные доходы бюджета, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, текущие цены на европейском рынке остаются высокими, но объемы поставок значительно сократились.

РФ сейчас газ экспортирует гораздо меньше, особенно в Европу, где у нас привязка преимущественно к спотовым рынкам. Мы поставим в этом году примерно 16–17 млрд кубометров газа, здесь не так много доходов бюджета, цены довольно высокие — около $400 за тысячу кубов. Но рынок в Европе как не восстанавливался, так и не восстанавливается. $300–400 за тысячу кубов — это приемлемая цена для России, это довольно много, $300–320 — многолетняя норма. В Китай газ мы поставляем с привязкой к стоимости нефти, если там средняя цена достигнет $350 за тысячу кубов, то это будет очень хорошо, — пояснил Юшков.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Европейский союз лишился свыше €1 трлн после разрыва сотрудничества с Россией в энергетической сфере. По его словам, на эту тему существуют разные оценки, однако большинство аналитиков сходятся именно на такой сумме.