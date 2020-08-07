Эксперты назвали противопоказания для применения вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e3be8398-d8ae-11ea-b43f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн перечислил нежелательные случаи для вакцинации от коронавируса.

По словам эксперта, в момент прививки человек должен себя чувствовать максимально хорошо. У него не может быть температуры. Также вакцина не рекомендована аллергикам.

Если пациент знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться, — цитирует его РИА Новости.

Однако, по словам Альтштейна, противопоказаний нет даже для пожилых людей.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина против коронавируса, разработанная НИЦ имени Гамалеи, находится на финальном этапе испытаний, в ближайшие дни она уже пройдёт регистрацию. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев. По его словам, первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди.