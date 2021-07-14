Эксперт высмеял угрозу США наказать российских хакеров

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин прокомментировал заявление госсекретаря Энтони Блинкена о готовности США действовать против российских хакеров. В беседе с «ПолитРоссией» он назвал слова политика смешными.

По мнению Вакулина, «чёрные хакеры» подобны даркнету, который никто в мире не смог заблокировать.

Очень смешно. Ничего не смогут сделать. Абсолютно, — заявил эксперт.

Он отметил, что если хакеры подходят к делу серьёзно, то никто не сможет отразить их атаки. А заявлять, что Россия не хочет найти киберпреступников, действующих с её территории, неправильно. Она просто не может этого сделать, потому что хакеры работают очень аккуратно и их почти невозможно отследить.

Вакулин подчеркнул, что в США та же история, что и в России. Американским правоохранителям, как и российским, сложно вычислить профессиональных киберпреступников.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкенс заявил, что США будут готовы действовать против российских хакеров, если Москва не примет меры.