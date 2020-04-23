Эксперт предрёк скачок коронавируса на майские праздники в РФ

https://static.news.ru/photo/61b59752-85a1-11ea-a385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скачок числа заразившихся коронавирусом произойдёт в РФ на следующей неделе. Такое мнение озвучил главврач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

Инфекционист основывает своё мнение на том, что сейчас подходит момент карантинного периода после нарушений самоизоляции.

На следующей неделе, я боюсь, мы увидим скачок как итог этих нарушений. Надеюсь, что этот скачок будет небольшой, — заявил медик в эфире телеканала «Россия 24».

Москва, считает Тимаков, выйдет на плато к концу майских праздников. И спускаться с него столица будет примерно в два раза дольше, чем поднималась, пишет ТАСС.

Это будут люди с хроническими заболеваниями, беременные и люди с детьми, у которых без кислорода могут подняться «совершенно другие болезни», — уверен доктор.

Тимаков считает, что можно будет в итоге открыть скверы, но с соблюдением режима социальной дистанции.

Допустим, одни выходят в один час, другие — в другой час, по этажам или ещё как-то. С условием обеспечения в лифтах средств, которыми люди могут обрабатывать руки. С условием того, что люди будут нажимать на кнопки салфетками или ещё чем-то, не передавая инфекцию друг другу, с соблюдением масочного режима, — предположил Тимаков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский эрудит Анатолий Вассерман заявил, что мир неминуемо изменится после пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, Советский Союз может воскреснуть.