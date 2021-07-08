Эксперт перечислила российские альтернативы отдыху на Чёрном море

Самыми популярными направлениями для отдыха в пределах России, помимо Краснодарского края, являются Алтай, Камчатка, Карелия и Дагестан. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала генеральный директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Ольга Бортникова.

По словам эксперта, Дагестан опережает Алтай по количеству бронирований более чем в два раза. Это место с богатой природой и культурными традициями, которое также привлекает невысокими ценами.

В первую очередь поездкой туда заинтересуются активные путешественники, которые не привыкли сидеть на месте, а оказавшись в ситуации закрытых границ, нашли новое неизученное направление с совершенно другой культурой, — сказала Ольга Бортникова.

Также в десятку популярных российских направлений туризма входят Байкал, Калининградская область, Приэльбрусье, Кольский полуостров, Северная Осетия, Архыз.

Ранее стали известны полностью открытые для туристов страны. Пока их только три: Албания, Коста-Рика и Доминиканская республика.