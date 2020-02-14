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«Яндекс» заработал 51,7 миллиарда рублей в четвёртом квартале 2019 года. Это на 33% больше выручки за аналогичный период предыдущего, 2018-го.

Рост выручки совпал с прогнозом опрошенных изданием аналитиков, отмечает «Интерфакс». Финансовая эффективность по EBITDA снизилась сильнее, чем предсказывали прогнозисты. Рентабельность компании по этому показателю достигла 25,6% против 31,7% в четвёртом...