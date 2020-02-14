https://static.news.ru/photo/d4996acc-4f29-11ea-9a96-fa163e074e61_660.jpgРауф Арашуков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков разделил камеру в московском СИЗО «Лефортово» с бывшим федеральным министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым. Первого подозревают в организации убийств и участии в преступном сообществе, второго — в хищении четырёх миллиардов рублей и незаконном получении ещё 32 миллиардов.
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) сообщила, что арестованного в январе 2019-го Арашукова постоянно переводили из одной камеры в другую.
Теперь его поместили туда же, где содержится Абызов. И похоже, экс-сенатор рад новому соседу. Им есть о чем поговорить, — цитирует ТАСС Марину Литвинович из ОНК.
Как писал NEWS.ru, Мосгорсуд продлил арест Арашукову до 24 апреля, срок следствия по делу Абызова увеличен до 25 июня.