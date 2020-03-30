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Бывший премьер-министр России и последний директор Федеральной службы контрразведки Сергей Степашин прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса. По мнению генерал-полковника, пандемия требует введения чрезвычайного положения и комендантского часа.

Если жесткие меры использовать, то это надо вводить чрезвычайную ситуацию. И жить по законам, что называется, военного времени, военного положения. Или — комендантского часа. Хотя, я не сторонник этого, — заявил Степашин.

Он также вспомнил годы службы в Баку и отметил важность дисциплины в сложные времена, пишет KP.RU.

Я все-таки военный человек и знаю, что такое дисциплина с советского времени. Я сам переживал чрезвычайное положение, даже был комендантом района в Баку в 1988 году. Поэтому знаю, что это такое... Самое главное люди слушались. Слышали и понимали, — добавил он.

NEWS.ru ранее информировал о распоряжении российского премьер-министра Михаила Мишустина выделить 33,4 млрд рублей для борьбы с коронавирусом.