Двое суток потребуется для постановки диагноза Навальному

https://static.news.ru/photo/23ad73f8-e37a-11ea-9e6c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Медики омской больницы БСМП № 1, в реанимации которой находится оппозиционер Алексей Навальный, продолжают проводить исследования. На постановку диагноза понадобится еще двое суток, сообщил главврач медучреждения Александр Мураховский.

Руководитель БСМП № 1 добавил, что утром 21 августа пациенту на несколько часов становилось лучше. У медиков есть пять рабочих диагнозов, рассматривается каждый из них, передаёт РИА Новости.

Анализы ещё продолжаются, они ещё будут идти порядка двух суток, — сказал Мураховский.

Алексей Навальный находится в омской БСМП № 1 с 20 августа, он был госпитализирован после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска. Оппозиционер впал в кому, и его состояние оценивается как тяжёлое. По одной из версий, его отравили.

Как писал NEWS.ru ранее, жена оппозиционера Юлия и директор ФБК Иван Жданов утверждают, что им сообщили об определении вещества, обнаруженного в организме госпитализированного Алексея Навального.