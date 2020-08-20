Двое суток потребуется для постановки диагноза Навальному

Медики омской больницы БСМП № 1, в реанимации которой находится оппозиционер Алексей Навальный, продолжают проводить исследования. На постановку диагноза понадобится еще двое суток, сообщил главврач медучреждения Александр Мураховский.
Руководитель БСМП № 1 добавил, что утром 21 августа пациенту на несколько часов становилось лучше. У медиков есть пять рабочих диагнозов, рассматривается каждый из них,
Анализы ещё продолжаются, они ещё будут идти порядка двух суток, — сказал Мураховский.
Алексей Навальный находится в омской БСМП № 1 с 20 августа, он был госпитализирован после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска. Оппозиционер впал в кому, и его состояние оценивается как тяжёлое. По одной из версий, его отравили.
Как писал NEWS.ru ранее, жена оппозиционера Юлия и директор ФБК Иван Жданов утверждают, что им сообщили об определении вещества, обнаруженного в организме госпитализированного Алексея Навального.
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