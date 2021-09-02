Две трети российских городов признали неудобными для жизни

Две трети городов в России признали неудобными для жизни людей. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме глава института развития ДОМ.РФ Виталий Мутко, слова которого приводит РИА Новости.

Мутко пояснил, что около 70% из 1118 городов не соответствуют критериям качества городской среды, в том числе по таким показателям, как дороги, транспорт, экологическая обстановка и доступность инфраструктуры. По итогам 2020 года крупнейшим российским городом с наиболее качественной средой оказалась Москва, набравшая 288 баллов.

В 2019 году рейтинг лучших городов по качеству жизни возглавила Тюмень. Следом за ней в списке расположились Геленджик и Ейск. Столица России заняла шестое место, её опередили Грозный и Гурьевск. Города оценивали по десятибалльной шкале, включая безопасность, дороги, магазины и общественный транспорт.