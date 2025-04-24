В Харькове во время атаки погибли около 20 иностранных наемников из рядов ВСУ, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, речь идет о первоклассных военных из стран НАТО. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.
Около 20 погибших иностранцев, причем натовских стран, англоязычные в основном. И не смуглых, а первоклассных европейцев, — отметил подпольщик.
По словам Лебедева, ракеты поразили цеха Завода имени Малышева, где находилась западная техника. В одном из ангаров, заметил он, готовили к отправке танки Leopard — на момент удара там размещалось порядка 10–12 машин.
Уничтожен цех, где производился ремонт дула пушек, а также работа со стволами, — добавил куратор подполья.
Лебедев также уточнил, что удар по конструкторскому бюро привел к уничтожению технической документации и профильной литературы. Среди утерянных материалов были и издания западного происхождения.
Ранее на территории школы № 22 села Кураховка в ДНР обнаружили тайник с вооружением и боеприпасами иностранных наемников. Предположительно, этот схрон был подготовлен при отступлении. Военные намеревались использовать содержимое в диверсионно-террористических операциях. В схроне также нашли оружие из стран НАТО.