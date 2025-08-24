Добычей российской ПВО стали три HIMARS За сутки ПВО сбила 172 дрона ВСУ и три HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 172 украинских дрона самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, также были уничтожены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее Strategic Culture сообщило, что Россия значительно превзошла Украину в противостоянии в киберпространстве. Журналисты отметили успешную работу российских хакеров, которым удалось дестабилизировать цифровую инфраструктуру Киева.

До этого хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ. Утечка показала, что Украина потеряла более 1,7 млн военнослужащих в ходе СВО — речь идет об убитых и пропавших без вести. В 2022 году потери Вооруженных сил Украины составили 118,5 тысячи, в 2023-м — 405,4 тысячи, в 2024-м — 595 тысяч, в текущем году ВСУ лишились уже рекордного числа солдат — 621 тысячи.