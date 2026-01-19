Деятельность французской Vigo Law Firm признали нежелательной в России

Деятельность французской юридической фирмы Vigo Law Firm была признана нежелательной на территории России, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Там отметили, что организация обвиняла граждан РФ в преступлениях на Украине.

Генеральная прокуратура РФ по результатам проверки приняла решение о признании нежелательной деятельности иностранной организации Vigo Law Firm (Франция), — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что Vigo Law Firm подготовила и направила в Международный уголовный суд обвинительные сообщения в отношении граждан России. Изучив один из них, судебный орган выдал заведомо незаконные ордера на арест россиян.

Ранее Министерство юстиции России внесло в список нежелательных в стране организаций пять структур из четырех стран — Германии, Литвы, Швеции и США. В перечне оказались немецкие «Рубикус» и «Русскоязычные демократы и демократки», литовская «Действие ради жизни», шведская «Северный украинский форум» и американская LexCollective.