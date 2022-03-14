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Девушка с антивоенным плакатом ворвалась в студию Первого канала

Первый канал проводит проверку после инцидента с посторонней в кадре в прямом эфире
22:29, 14 марта 2022
Девушка с антивоенным плакатом ворвалась в студию Первого канала Фото: Armineaghayan/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0
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Первый канал проводит проверку в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время эфира новостей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

В прямом эфире программы «Время» действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведётся служебная проверка, — сообщили в пресс-службе телеканала.

Ранее в соцсетях распространили видео, на котором в кадре во время прямого эфира выпуска новостей от 14 марта за спиной ведущей Екатериной Андреевой появляется девушка с антивоенным плакатом в руках.

Источники сообщают, что девушке грозит административное дело.

По неподтверждённым данным, это сотрудница канала, мать двоих детей.

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