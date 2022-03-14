Девушка с антивоенным плакатом ворвалась в студию Первого канала

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Многие культуры сельскохозяйственной продукции не выживут без необходимых химикатов, но сейчас острого дефицита нет, сообщил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он сравнил иммунитет растений с человеческим, картофелю тоже нужны «лекарства», объяснил специалист.

Если нет химикатов, то, конечно, сложно. Это компонент серьёзный. Это примерно как с организмом человека: если вы заболели и у вас хороший иммунитет, вы справитесь без лекарств, а если иммунитет...