Девушка с антивоенным плакатом ворвалась в студию Первого канала

Первый канал проводит проверку в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время эфира новостей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.
В прямом эфире программы «Время» действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведётся служебная проверка, —
сообщилив пресс-службе телеканала.
Ранее в соцсетях распространили видео, на котором в кадре во время прямого эфира выпуска новостей от 14 марта за спиной ведущей Екатериной Андреевой появляется девушка с антивоенным плакатом в руках.
Источники сообщают, что девушке грозит административное дело.
По неподтверждённым данным, это сотрудница канала, мать двоих детей.