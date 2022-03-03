Детский омбудсмен раскритиковала отказ OncoAlert сотрудничать с Россией

Отказ международной сети онкологов OncoAlert сотрудничать с Россией в знак солидарности с Украиной является недопустимым, заявила лидер Национального родительского комитета детский омбудсмен Ирина Волынец «Народным Новостям». Поддержка в гуманитарной сфере должна сохраняться всегда, считает она.

Поддержка друг друга в таких важных вопросах — не только онкологии — но и вообще во всём, что связано с гуманитарным направлением, должна быть незыблемой. То, что происходит сейчас, не поддаётся никакой критике, особенно когда речь идёт о детях. Это недопустимо, это преступно. Сейчас наши «партнёры» показывают свое лицо, их истинное отношение к нам, — сказала Волынец.

Она называла такое отношение жёсткой дискриминацией по отношению к русским и призвала объединение пересмотреть свою позицию.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев тоже подверг критике решение OncoAlert. По его словам, девиз «Здравоохранение вне политики» ещё более важен, чем аналогичный лозунг про спорт, поскольку входит в разряд даже не прав человека, а всеобщего гуманизма.