Десятерых сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний подозревают в пытках с применением оружия или спецсредств.
Федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что число жалоб на неправомерные действия администраций и сотрудников тюрем растёт. С января по сентябрь 2019 года сотрудники аппарата омбудсмена приняли 300 обращений, в которых сообщалось о пытках и насилиии в исправительных учреждениях, передаёт РИА
На данный момент возбуждены десять дел по пунктам «а», «б» части 3 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»). В 2018 году аналогичных дел было 44.
Как писал News.ru ранее, ввести термин «пытки» в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РФ предлагает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом стало известно после её встречи с делегацией Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП).
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен