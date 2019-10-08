https://static.news.ru/photo/4a8d4120-ea23-11e9-b8c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Десятерых сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний подозревают в пытках с применением оружия или спецсредств.

Федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что число жалоб на неправомерные действия администраций и сотрудников тюрем растёт. С января по сентябрь 2019 года сотрудники аппарата омбудсмена приняли 300 обращений, в которых сообщалось о пытках и насилиии в исправительных учреждениях, передаёт РИА Новости .

На данный момент возбуждены десять дел по пунктам «а», «б» части 3 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»). В 2018 году аналогичных дел было 44.

Как писал News.ru ранее, ввести термин «пытки» в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РФ предлагает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Об этом стало известно после её встречи с делегацией Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП).