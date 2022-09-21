В Госдуме заявили, что российское общество нуждается в самомобилизации Депутат Бородай: российское общество нуждается во внутренней самомобилизации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

В российском обществе должна происходить не только мобилизация, но и внутренняя самомобилизация, считает депутат Госдумы Александр Бородай. Он заявил «Царьграду», что чувствует диссонанс между происходящим в зоне проведения специальной военной операции России на Украине и в столице. По его словам, в Москве «живут так, будто ничего не происходит».

У нас серьёзные боевые действия, гибнут люди, иногда сложное положение на фронте... В это время Москва и почти вся остальная Россия живут так, будто ничего не происходит <...> Есть угроза нашей национальной безопасности <...> Необходимо, чтобы у всех было это осознание, — убежден депутат.

Бородай считает, что все российские граждане должны осознать: на данный момент существует угроза национальной безопасности. Он считает, что это понимание постепенно приходит в общество.

Президент России Владимир Путин ранее объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.