Депутат назвал причины строительства забора между Финляндией и Россией Депутат Чепа назвал «веянием моды» проект строительства забора между Финляндией и Россией

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Намерение властей Финляндии построить забор в юго-восточной части границы с Россией продиктовано «веянием моды», сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что Хельсинки опасается вторжения России на территорию республики.

Здесь могут быть разные причины строительства этого забора. Никто не скрывает, что при строительстве таких заборов, как на Украине или в Мексике, люди, ответственные за это, зарабатывают колоссальные деньги. Это может быть одна из причин такого предложения. Следующее — это веяние моды, поэтому могут предлагать. И третья, самая достоверная, на мой взгляд, версия — это что у них ничего не получается, они ничего добиться не могут. И вот какие-то мнимые вещи, какой-то забор — это бред, — сказал политик.

Пограничная служба Финляндии накануне предложила поставить забор в юго-восточной части границы с Россией. Такая идея возникла у финских служб в связи с изменением обстановки с безопасностью в стране. Предполагается оградить порядка 10–20% государственной границы — отрезок протяженностью 1,3 тысячи километров. Таким образом, длина забора составит от 130 до 260 км. По мнению финской стороны, конструкция сможет простоять около 50 лет.

Ранее сообщалось, что въезд в Финляндию и выдача виз гражданам России будут существенно ограничены. Принципиальное решение было принято на совместном заседании президента страны Саули Ниинисте и комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности, следует из сообщения канцелярии главы государства. Дата вступления рестрикций в силу не указывается.