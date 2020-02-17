Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением зафиксировать в российской Конституции запрет на аборты. Об этом
Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт. Наш нравственный долг — закрепить данный факт в главном законе нашей страны, — привели слова Виталия Милонова в агентстве.
Депутат считает, что ребёнок имеет права на защиту, как после рождения, так и до него. И это право необходимо зафиксировать в Конституции.
Как писал NEWS.ru ранее, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал решить проблемы демографии ограничением абортов.
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