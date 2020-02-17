Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Внутренние паспорта граждан Украины будут по-прежнему действовать на территории России после 1 марта. Однако украинское правительство будет требовать от граждан при поездках в РФ использовать загранпаспорта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Внутренние паспорта граждан Украины будут по-прежнему действовать на территории России после 1 марта. Однако украинское правительство будет требовать от граждан при поездках в РФ использовать загранпаспорта. Об этом сообщил ТАСС...