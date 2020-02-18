Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парламентарий от партии «Единая Россия» Ольга Баталина в ближайшее время займёт в кабмине должность заместителя министра труда и соцзащиты. Об этом сообщил первый замруководителя фракции партии власти Андрей Исаев.

Соответствующее решение действительно принято. Ольга Юрьевна получила предложение идти на пост заместителя министра труда и социальной защиты, — цитирует Исаева ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что переход Баталиной в правительство состоится очень скоро.

Как писал NEWS.ru, ранее Баталина вместе с группой депутатов-единороссов предложила отменить пошлину за ввоз дорогостоящих лекарств.

 

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