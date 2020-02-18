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Специалисты Роскачества дали рекомендации, как избежать ловушек мошенников в Интернете.

Эксперты предупреждают, что в первую очередь не стоит открывать никакие подозрительные ссылки в электронных письмах или сообщениях, особенно от неизвестных адресатов. Каждый из тех, кто имеет электронную почту, хотя бы...