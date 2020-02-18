https://static.news.ru/photo/7c53163c-52e0-11ea-b8cc-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Парламентарий от партии «Единая Россия» Ольга Баталина в ближайшее время займёт в кабмине должность заместителя министра труда и соцзащиты. Об этом сообщил первый замруководителя фракции партии власти Андрей Исаев.
Соответствующее решение действительно принято. Ольга Юрьевна получила предложение идти на пост заместителя министра труда и социальной защиты, — цитирует Исаева ТАСС.
Парламентарий подчеркнул, что переход Баталиной в правительство состоится очень скоро.
Как писал NEWS.ru, ранее Баталина вместе с группой депутатов-единороссов предложила отменить пошлину за ввоз дорогостоящих лекарств.