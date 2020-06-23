Данные об аварийных домах будут вносить в обязательном порядке в Росреестр

https://static.news.ru/photo/6a649d5c-b513-11ea-84c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минстрой, Госдума, а также профильный комитет по жилищной политике и ЖКХ поддержали законопроект, согласно которому региональные и муниципальные чиновники обязаны вносить информацию об аварийном состоянии многоквартирных домов в Росреестр.

Авторы законопроекта полагают, что информация о ветхом жилье поможет предостеречь граждан от покупки жилья в аварийных домах и сократит неэффективные траты государства. Однако поправки, скорее всего, не решат проблемы с жилищным фондом, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Законопроект приходил на рассмотрение, мы поддержали. Действительно, сейчас гражданам может быть сложно получить информацию об аварийности дома, решения органов местного самоуправления о признании домов аварийными публикуются не всегда своевременно, — процитировали пресс-службу Минстроя в издании.

Поправки будут внесены в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

Отмечается, что на данный момент узнать информацию о состоянии жилья не так просто, региональные и муниципальные власти не обязаны сообщать об аварийном статусе жилья.

Ранее NEWS.ru писал, что Росреестр и Федеральная нотариальная палата (ФНП) разработали дорожную карту по улучшению взаимодействия, что позволит оптимизировать регистрацию прав и предоставление сведений из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Дорожная карта позволит использовать новые инструменты для электронного взаимодействия с нотариусами и регистраторами.