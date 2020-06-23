Данные об аварийных домах будут вносить в обязательном порядке в Росреестр

Минстрой, Госдума, а также профильный комитет по жилищной политике и ЖКХ поддержали законопроект, согласно которому региональные и муниципальные чиновники обязаны вносить информацию об аварийном состоянии многоквартирных домов в Росреестр.
Авторы законопроекта полагают, что информация о ветхом жилье поможет предостеречь граждан от покупки жилья в аварийных домах и сократит неэффективные траты государства. Однако поправки, скорее всего, не решат проблемы с жилищным фондом,
Законопроект приходил на рассмотрение, мы поддержали. Действительно, сейчас гражданам может быть сложно получить информацию об аварийности дома, решения органов местного самоуправления о признании домов аварийными публикуются не всегда своевременно, — процитировали пресс-службу Минстроя в издании.
Поправки будут внесены в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».
Отмечается, что на данный момент узнать информацию о состоянии жилья не так просто, региональные и муниципальные власти не обязаны сообщать об аварийном статусе жилья.
Ранее NEWS.ru писал, что Росреестр и Федеральная нотариальная палата (ФНП) разработали дорожную карту по улучшению взаимодействия, что позволит оптимизировать регистрацию прав и предоставление сведений из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Дорожная карта позволит использовать новые инструменты для электронного взаимодействия с нотариусами и регистраторами.
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