Данные о структуре ФСБ могут убрать из Интернета

https://static.news.ru/photo/40b23b0a-74f8-11ea-8a78-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Из перечня информации о деятельности Федеральной службы безопасности могут удалить данные о её структуре, которые размещены в Сети. Об этом сказано в проекте указа президента РФ, опубликованного на официальном портале проектов нормативных актов.

Сейчас в этом перечне содержатся пункты с избыточными сведениями либо с информацией, открытое размещение которой не отвечает специфике работы органов ФСБ. Об этом сказано в в пояснительной записке к проекту указа.

Предлагается исключить из данного перечня, в частности, сведения о задачах и функциях территориальных органов безопасности, о международной деятельности ФСБ России, о визитах и поездках руководителей ФСБ России, об итогах мероприятий, проводимых ФСБ, — сказано в проекте.

Однако проект указа не затрагивает данные о деятельности ФСБ, которые должны по закону обязательно размещаться в Интернете.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел России.