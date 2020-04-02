Данные о структуре ФСБ могут убрать из Интернета

Из перечня информации о деятельности Федеральной службы безопасности могут удалить данные о её структуре, которые размещены в Сети. Об этом сказано в проекте указа президента РФ, опубликованного на официальном портале проектов нормативных актов.
Сейчас в этом перечне содержатся пункты с избыточными сведениями либо с информацией, открытое размещение которой не отвечает специфике работы органов ФСБ. Об этом сказано в в пояснительной записке к проекту указа.
Предлагается исключить из данного перечня, в частности, сведения о задачах и функциях территориальных органов безопасности, о международной деятельности ФСБ России, о визитах и поездках руководителей ФСБ России, об итогах мероприятий, проводимых ФСБ, — сказано в проекте.
Однако проект указа не затрагивает данные о деятельности ФСБ, которые должны по закону обязательно размещаться в Интернете.
Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники ФСБ провели обыск в следственном департаменте Министерства внутренних дел России.
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