https://static.news.ru/photo/edc5bae0-2aae-11ea-9bee-fa163e074e61_660.jpg Фото: ivanovgood /pixabay.com

Артистка цирка, которая сорвалась с высоты и упала во время представления во Владивостоке, находится в тяжёлом состоянии. Гимнастку прооперировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую клиническую больницу № 2.

Состояние тяжёлое, — процитировали в РИА Новости представителя медицинского учреждения.

Следственный комитет Приморья начал предварительную проверку инцидента с падением гимнастки, сообщает региональное СУ СК РФ.

СУ СК РФ по Приморскому краю из региональных органов УМВД инициирована передача материалов доследственной проверки по факту падения воздушной гимнастки во время выступления в цирке и получения ею тяжкого вреда здоровью по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), — говорится в сообщении.

В цирке считают, что причиной мог стал человеческий фактор, например, артистка не смогла зацепиться за страховочную петлю. Однако в цирке отметили, что артистка достаточно опытная, поясняет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во Владивостоке артистка цирка упала с высоты во время выступления. Скорая доставила пострадавшую в краевую больницу.