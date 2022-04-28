Чубайс не собирается возвращаться в Россию из Италии ТАСС: Чубайс находится в Италии и не собирается возвращаться в Россию

Анатолий Чубайс / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс в настоящее время находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 миллион рублей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении Чубайса. Основным фигурантом по этому делу является его бывший деловой партнёр Илья Сучков. Официальные представители Чубайса при этом отказались комментировать местонахождение экс-главы «Роснано».

Он покинул РФ на частном самолёте. Он вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность, — рассказал источник агентству.

Уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе. Потерпевшими признаны Чубайс и компания «Тилсок».

Глава «Роснано» Сергей Куликов ранее обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании в годы, когда её возглавлял Анатолий Чубайс, — с 2010-го по 2020-й. По его словам, команда Чубайса влезла в долги, довела компанию до банкротства, а затем, изменив учётную политику, «формально» уменьшила обязательства, тем самым нанеся компании ущерб в 28 млрд рублей.