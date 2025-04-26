Что известно о новом БПЛА РФ «Бандероль»: мощь, дальность, что может

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Разведка Украины сообщила о новом российском ударном беспилотнике «Бандероль». Что о нем известно, какой мощностью и дальностью он обладает, где его производят, что может новый БПЛА?

Что заявили на Украине о БПЛА «Бандероль»

В ВСУ заявили, что Россия уже несколько недель применяет беспилотники «Бандероль» для ударов по целям в Одессе и окрестностях. БПЛА отличается от других подобных моделей реактивным двигателем.

«Этот БПЛА летит со скоростью 400–500 км/ч. Известно про него очень мало. Исходя из данных ГУР, можно предположить, что это не БПЛА, а барражирующий боеприпас, по аналогии с КАБ (корректируемыми авиабомбами; так на Украине называют российские ФАБ с унифицированным модулем планирования и коррекции. — NEWS.ru)», — утверждают украинские Telegram-каналы.

Самолет-носитель этого изделия, а также мощность доставляемого им боезаряда и дальность полета остаются неизвестны.

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Украинская разведка утверждает, что «Бандероль» может быть связана с российскими компаниями АО «Кронштадт» и АО «КТ-Беспилотные системы», однако официальных подтверждений и упоминаний на сайтах этих компаний нет.

Украинский военный эксперт по связи Сергей Бескрестнов утверждает, что информация о БПЛА с названием «Бандероль» «была на слуху уже давно», однако активное его применение началось недавно.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости ВС РФ в зоне СВО

Какие еще новые беспилотники появились у России

В марте 2025 года американская газета Wall Street Journal назвала Россию «мировым лидером в области разработки и производства беспилотников». СМИ и военные эксперты отмечают, что РФ добилась успеха в развитии БПЛА на оптоволокне, неуязвимых для систем радиоэлектронной борьбы.

18 февраля ГУР Украины сообщило, что в России организовано серийное производство ударного БПЛА «Герань-3» с реактивным двигателем.

5 марта в СКБ «Пиранья» представили новый БПЛА-разведчик «Сова-13». От большинства аналогичных аппаратов он отличается модульной конструкцией, которая прямо на передовой пересобрать его для работы на других частотах, что крайне важно в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Также в марте был представлен разведывательный БПЛА «Аватар» с тремя камерами и размахом крыльев 1,8 метра. Он был разработан казанскими студентами при поддержке Кулибин-клуба «Народного фронта» и способен вести разведку на расстоянии 40 км.

В конце марта стало известно, что Россия начала применять в зоне СВО и Курской области новые оптоволоконные дроны семейства «Сварог». Они летят на расстояние до 25 км и не подвержены действию РЭБ.

В начале апреля стало известно о появлении нового ударного БПЛА «Архангел». Он развивает скорость до 280 км/ч и способен поражать различные объекты на расстоянии до 50 км, сообщил основатель и глава проекта «Архангел» Михаил Филиппов.

По его словам, БПЛА представляет собой «управляемую ракету» и может нести боевую часть массой от 0,7 кг до 7 кг.

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