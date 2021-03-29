В России значительно снизилось число женщин репродуктивного возраста

https://static.news.ru/photo/b9deccde-913d-11eb-8689-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России с 2010 года снизилось число женщин в возрасте от 20 до 29 лет на 37,5%. Их число составляет 7,5 млн. Такая динамика приводит к снижению числа рождений.

По её словам, в репродуктивный возраст вступило поколение, рождённое в 90-е. А ведь именно на их долю выпал распад СССР и другие экономические проблемы.

И должна сказать, что численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет составила сейчас чуть более 7,5 млн человек и по сравнению с 2010 годом сократилась на 37,5%, и, безусловно, мы понимаем, что такое серьёзное сокращение численности женщин в репродуктивном возрасте привело и приводит к сокращению рождений в РФ, — рассказала Голикова на совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Вице-премьер также сообщила, что в 2020 году около 992 тысяч семей получили выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, 1,2 млн семей получили сертификаты на материнский капитал.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о введении дополнительных льгот для родителей, которые в одиночку воспитывают детей. Он поручил проработать этот вопрос правительству и региональным властям до 15 мая 2021 года.