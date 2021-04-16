В России вакцинировались от коронавируса более 8 млн человек

https://static.news.ru/photo/c6c600f4-9e92-11eb-aee8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России прошли вакцинацию от коронавируса «значительно больше» восьми миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на коллегии Минздрава.

Здесь уже была показана цифра — более 8 миллионов, но фильм готовился, наверное, задолго до коллегии, сейчас уже количество вакцинированных существенно больше, — цитирует РИА Новости Голикову.

Зампред правительства отметила, что увеличение числа вакцинированных «позволяет ожидать снятия ограничений в какое-то очень ближайшее время», при этом она подчеркнула, что отменять их нужно осторожно. При этом Голикова напомнила, что согласно прошлогоднему указу президента РФ Владимира Путина, решения об отмене ограничений принимают власти регионов исходя из эпидобстановки.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в РФ в январе. В стране зарегистрировано три вакцины от этой инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Как писал NEWS.ru, из миллиона москвичей, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции нового типа, заболели единицы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, сомнений в действии российской вакцины уже не осталось. Сыворотка продемонстрировала свою надёжность и безопасность.

После вакцинации президента РФ Владимира Путина количество желающих привиться от коронавируса москвичей стало расти. О том, что глава страны сделал прививку от COVID-19, стало известно 23 марта.

Наплыв москвичей на пункты вакцинации особенно был заметен в первые три дня после этого сообщения, тогда суточные показатели продемонстрировали рост с 8 тысяч до 30. К настоящему моменту число вакцинированных стабилизировалось на цифре порядка 15 тысяч человек в день.