20 марта 2026 в 10:36

Ценообразование на рынке серы привлекло внимание ФАС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась ценообразованием на серу, сообщили в пресс-службе ФАС. Крупнейшим производителям на рынке уже направлены соответствующие запросы. При выявлении нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования, передает ТАСС.

В ФАС напомнили, что сера относится к важнейшим видам сырья. В частности, она используется при производстве минеральных удобрений.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой проверить российские компании на предмет «зарплатного сговора». Как следует из самого обращения, поводом стала информация о том, что ряд компаний стали договариваться не переманивать дефицитных специалистов друг у друга и сдерживать рост их зарплат.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба обнаружила картельный сговор на сумму 3 млрд рублей при поставках приборов для мониторинга уровня глюкозы в четыре региона Дальнего Востока. Возбуждено дело в отношении компаний «Сайнокэ Трейд» и «Диатэк».

